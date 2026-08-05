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Франция отказала в визе уже двум кандидатам на место генконсула России - РИА Новости, 05.08.2026
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14:19 05.08.2026
Франция отказала в визе уже двум кандидатам на место генконсула России

РИА Новости: Франция отказала в визе уже 2 кандидатам на место генконсула России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Франции отказали в визе двум кандидатам на место нового генконсула РФ в Марселе.
  • Третья кандидатура была направлена на рассмотрение, однако ответа пока не поступало.
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Власти Франции отказали в визе уже двум кандидатам на место нового генконсула РФ в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул России в южном французском городе Станислав Оранский.
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"Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение. Направили запрос на экзекватуру, но ответа пока не поступало", - сообщил дипломат.
Ранее Оранский сообщил РИА Новости, что численность дипломатического персонала генконсульства РФ в Марселе сократилась втрое с 2022 года. При этом Франция уже три года не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе, сообщил он.
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