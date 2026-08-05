Франция отказала в визе уже двум кандидатам на место генконсула России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Франции отказали в визе двум кандидатам на место нового генконсула РФ в Марселе.
- Третья кандидатура была направлена на рассмотрение, однако ответа пока не поступало.
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Власти Франции отказали в визе уже двум кандидатам на место нового генконсула РФ в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул России в южном французском городе Станислав Оранский.
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"Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение. Направили запрос на экзекватуру, но ответа пока не поступало", - сообщил дипломат.