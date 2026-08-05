Краткий пересказ от РИА ИИ Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является провокацией, заявил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

Финляндия официально вышла из конвенции 10 января.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является провокацией, заявил РИА Новости бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен, сравнив шаг Хельсинки с инцидентом, который стал поводом для начала советско-финской войны.

Финляндия официально вышла из конвенции 10 января.

"Это провокация, Майнильские выстрелы нашего времени", - сказал Туртиайнен, комментируя выход Финляндии из соглашения по минам.

Майнильский инцидент стал фактическим поводом для начала советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда финская артиллерия обстреляла советские позиции в районе Майнилы, в результате чего погибли четверо советских военнослужащих, девять пострадали. Финляндия, в свою очередь, отрицала, что выстрелы были произведены с ее территории.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.