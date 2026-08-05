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Финский экс-депутат назвал выход страны из конвенции по минам провокацией - РИА Новости, 05.08.2026
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07:08 05.08.2026 (обновлено: 07:23 05.08.2026)
Финский экс-депутат назвал выход страны из конвенции по минам провокацией

Экс-депутат Туртиайнен назвал выход Финляндии из Оттавской конвенции провокацией

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является провокацией, заявил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.
  • Финляндия официально вышла из конвенции 10 января.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является провокацией, заявил РИА Новости бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен, сравнив шаг Хельсинки с инцидентом, который стал поводом для начала советско-финской войны.
Финляндия официально вышла из конвенции 10 января.
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"Это провокация, Майнильские выстрелы нашего времени", - сказал Туртиайнен, комментируя выход Финляндии из соглашения по минам.
Майнильский инцидент стал фактическим поводом для начала советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда финская артиллерия обстреляла советские позиции в районе Майнилы, в результате чего погибли четверо советских военнослужащих, девять пострадали. Финляндия, в свою очередь, отрицала, что выстрелы были произведены с ее территории.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.
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