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Филимонов: Вологодчина лидирует по приросту коэффициента рождаемости - РИА Новости, 05.08.2026
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Вологодская область
 
16:25 05.08.2026 (обновлено: 17:21 05.08.2026)
Филимонов: Вологодчина лидирует по приросту коэффициента рождаемости

Георгий Филимонов: Вологодчина лидирует по приросту коэффициента рождаемости

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вологодская область заняла первое место в России по приросту суммарного коэффициента рождаемости по итогам мая, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"По итогам прошлого года регион совершил прорыв в демографии: остановили спад рождаемости впервые за 11 лет. Впервые за 13 лет Вологодчина показала максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости и по итогам мая 2026 года заняла первое место в России по приросту этого показателя", - привели слова Филимонова в пресс-службе облправительства.
В сообщении отмечается, что в Вологодской области молодым и многодетным родителям помогают в рамках программы губернатора "Семья – оплот Русского Севера" и нацпроекта "Семья". Комплекс народосберегающих инициатив включает также ограничения продажи алкогольной и вейп-продукции, развитие спорта, профилактику абортов.
Как сообщалось, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду назвала Вологодскую область в числе четырех регионов с положительной динамикой демографических показателей.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что в Вологодской области зафиксирован самый положительный результат по снижению количества абортов – их число сократилось на 45% за два года.
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