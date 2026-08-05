Филимонов: Вологодчина лидирует по приросту коэффициента рождаемости

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вологодская область заняла первое место в России по приросту суммарного коэффициента рождаемости по итогам мая, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"По итогам прошлого года регион совершил прорыв в демографии: остановили спад рождаемости впервые за 11 лет. Впервые за 13 лет Вологодчина показала максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости и по итогам мая 2026 года заняла первое место в России по приросту этого показателя", - привели слова Филимонова в пресс-службе облправительства.

В сообщении отмечается, что в Вологодской области молодым и многодетным родителям помогают в рамках программы губернатора "Семья – оплот Русского Севера" и нацпроекта "Семья". Комплекс народосберегающих инициатив включает также ограничения продажи алкогольной и вейп-продукции, развитие спорта, профилактику абортов.

Как сообщалось, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду назвала Вологодскую область в числе четырех регионов с положительной динамикой демографических показателей.