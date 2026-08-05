Шопинг в Париже и пахота в России: как Навка и Ко перезапускают Валиеву

Когда Камила Валиева впервые выйдет на старт? Все соскучились! Сама она за время вынужденной паузы сменила имидж, нашла нового тренера и вдохновляется чемпионкой из Америки. РИА Новости рассказывает, что задумала самая неординарная фигуристка России.

Не могла видеть тренеров

Валиева до 2022 года - это юность в связке с гениальностью, фанатичное обожание публики и общее ощущение, что она непобедима. После - разбирательства, обвинения, потеря титулов, дисквалификация и ощущение, что в таком личностном шторме ранимому подростку не устоять. Закончи она карьеру прямо тогда, в 2022-м - это было бы горько, но все-таки объяснимо.

Вскоре Камила ушла в тень, и, как казалось, с устойчивой мыслью, что обязательно вернется. В тот момент она лишилась возможности тренироваться на катке с группой Этери Тутберидзе , так что была благодарна олимпийской чемпионке Татьяне Навке за приглашение участвовать в ее ледовых шоу. Там ей дали лед, внимание, финансовую поддержку и чувство, что она нужна и по-прежнему любима публикой.

В общем, решение покинуть "Хрустальный" было вопросом времени. Хотя конфликта между Камилой и бывшими тренерами не было, пекинская история пошатнула хрупкую конструкцию безоговорочного доверия.

"Вся эта ситуация, конечно, подразбила отношения. В любом случае нанесла травму всем - и Камиле, и нам, тренерскому штабу. Я имею в виду не ее уход, а ситуацию с допингом. И вся Олимпиада - это был небольшой перелом. Для спортсмена, молодой, маленькой девочки, несовершеннолетней это не могло пройти бесследно. Я уверен, что ей было просто тяжело, может быть, даже психологически приходить на тренировку, нас все время видеть", - сказал ее бывший тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз Okko.

Очаровала модного француза

Так что уже в прошлом сезоне Камила успела несколько раз показаться перед зрителями и судьями как спортсменка группы Светланы Соколовской, представляющей академию Навки "Наши надежды". Теперь ее одногруппники - Марк Кондратюк, Григорий Федоров, Софья Важнова и другие фигуристы, ее штатные хореографы - Никита Михайлов и Виталий Бутиков. Впрочем, для постановки программ главной звезды группы пригласили самого модного иностранного специалиста Бенуа Ришо и Анжелику Крылову.

Хотя обе программы у Валиевой давно готовы, она не спешит раскрывать детали музыки и образов. Немного света на большую тайну пролил как раз Ришо, хотя ясности все равно не добавил - сказал только, что музыка часто меняет ритм и впервые будет звучать в фигурном катании.

"До приезда в Новогорск я не знал, какую программу мы будем ставить - короткую или произвольную. Поэтому заранее попросил Седрика Тура (коллега Ришо - прим. РИА Новости) подготовить несколько вариантов музыки. Он очень оперативно нам помог, за что я ему очень благодарен. В итоге один из вариантов подошел, мы поставили короткую программу - и могу сказать, что эту музыку пока в фигурном катании не использовали. Это очень особенная и сильная композиция, в ней много смены ритма", - сказал француз в интервью Telegram-каналу "Всем лутц!".

Что касается произвольной программы, то в соцсети был выложен 17-секундный отрывок без звука. В пластике рук угадывается восточное настроение, так что некоторые болельщики предположили, что Валиева предстанет в образе Клеопатры. Достоверной информации на данный момент нет.

По Франции с брендовыми пакетами

По сравнению с Александрой Игнатовой (Трусовой), которая тоже возвращается к соревнованиям после долгого перерыва и активно наполняет соцсети контентом из жизни и тренировок, Валиева мало чем делится с болельщиками. Известно, что в июне она ездила в отпуск в Китай. В июле вместе со всей группой Соколовской отправилась на традиционные сборы в Кисловодск. А в начале августа уже присоединилась к тренировочному лагерю Ришо во Франции. Так что помимо фото и видео со льда, в объектив Камилы попала Эйфелева башня и последствия европейского шопинга в виде нескольких брендовых пакетов. Зато сама она светится (буквально и фигурально) на снимках юных фигуристов из разных стран.

Предполагается, что вместе с командой Ришо Валиева проведет детальную работу над короткой программой, а заодно получит несколько консультаций по технике от Алексея Мишина. Профессор давно дружит с Бенуа и постоянно бывает на его сборах по всему миру. Известно также, что Камиле удалось восстановить четверной тулуп - удачные попытки засняты на видео. Осталось дождаться одобрения заявки Камилы на получение нейтрального статуса Международным союзом конькобежцев. Хочется верить, что с этой важной формальностью никаких проблем не будет.

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Астапкович / Алесандр Вильф Татьяна Навка и Камила Валиева © Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Астапкович / Алесандр Вильф Татьяна Навка и Камила Валиева

Интересно наблюдать, как изменилась Камила за эти четыре года. Она не только покрасила и постригла волосы, стала одеваться как молодая женщина, а не как подросток, но и пересмотрела свое отношение к фигурному катанию. В ее подходе появилась разумная взвешенность и принятие разных сценариев развития ситуации - особенно там, где не все зависит только от нее. В этом смысле хочется отметить ее слова в адрес олимпийской чемпионки Милана-2026 американки Алисы Лю.

"Смотрела Олимпиаду. Мне понравилась Алиса Лю, ее энергия, ее мысли, которые она вкладывает в свое катание, - все это не может не восхищать", - заявила Валиева в интервью журналу "Лед".