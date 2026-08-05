“ISU, тебе не стыдно?” Запад взбесился из-за статуса российского фигуриста

Марк Кондратюк накануне получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), что открыло российскому фигуристу дорогу на мировые старты. Однако на Западе внезапно возмутились из-за этого решения ISU, хотя были и здравые голоса среди зарубежных фанатов фигурного катания.

Почему Кондратюк вызвал столько вопросов

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) еще 7 июля восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил санкции против наших атлетов. При этом в ISU примерно за неделю до этого сообщили о допуске россиян к мировым соревнованиям в нейтральном статусе, начиная с предстоящего сезона. С тех пор организация постоянно обновляла списки допущенных спортсменов.

Накануне очередь дошла до Марка Кондратюк. Помимо него, в ISU выдели статус Матвею Ветлугину, Николаю Угожаеву, Евгению Семененко, Андрею Мозалеву, Глебу Лутфуллину, Илье Вегере, Дарье Садковой, Камилле Нелюбовой, Василисе Кагановской/Максиму Некрасову, Екатерине Мироновой/Евгению Устенко, Екатерине Рыбаковой/Ивану Махноносову, Таисии Щербининой, Софии Диане Касинс/Александру Брегею, Василисе Григорьевой/Евгению Артющенко, Таисии Гусевой/Даниилу Овчинникову.

В целом это была обычная практика, однако западные болельщики почему-то сильно возбудились именно из-за одного спортсмена, а именно Марка Кондратюка. Дело в том, что после олимпийского золота в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине в 2022 году он присутствовал на официальном мероприятии с президентом России Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, который тогда возглавлял министерство обороны страны.

Кондратюк произнес благодарственные слова в адрес президента, министерства спорта и в целом был очень рад, что представлял и представляет Россию на международных соревнованиях. Абсолютно нормальная реакция любого спортсменам на подобные мероприятия, если человек любит родину и не отказывается от нее. В министерстве обороны же Марк был в том числе как представитель ЦСКА, где проходил службу и принимал присягу. Опять же нормальное явление не только для России, но и для многих других стран, где военная служба напрямую сопряжена со спортом.

Такая разная реакция на Западе

Однако все это внезапно вывело из себя западные СМИ и многочисленных фанатов, которые в социальных сетях принялись инициировать отмену Кондратюку в мировом фигурном катании.

“Марк Кондратюк получил нейтральный статус? Вы вообще серьезно? Посмотрите на его фото с министром обороны и главнокомандующим”, - написал популярный паблик FS Gossips.

“В ISU, конечно же, были счастливы выдать нейтральным статус человеку, который встречался лично с президентом России”, - со злой иронией отметил пользователь X Muberra.

“ISU должно быть стыдно за такое”, - высказался 3Lz3Lo.

“ISU - это какая-то шутка”, - отметила Ariel.

К счастью, в тех же социальных сетях было немало комментариев в поддержку российского фигуристка. Сейчас уже большое количество людей понимает, что происходит в мире. И обвинять спортсменов теперь совсем уж становится безумием.

“Путин дал ему медаль за Пекин, не вижу в этом ничего плохого. А с Шойгу он встречался как представитель ЦСКА. Давайте просто говорить о фактах”, - справедливо заметил Cavenaghi.

“Гуменник тоже служил в той же структуре, как и Марк. Глейхенгауз” был в Кремле на той же церемонии. Оба участвовали в Олимпийских играх в Милане. Но почему-то сейчас только обращают внимание на Марка, это такое лицемерие”, - заявил cerra.

“Марка наказали несправедливо, но теперь справедливость восторжествовала”, - написал David Marin.