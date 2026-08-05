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Российские фигуристы будут носить бирюзовую форму на международных стартах - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Фигурное катание
 
13:32 05.08.2026 (обновлено: 14:35 05.08.2026)
Российские фигуристы будут носить бирюзовую форму на международных стартах

Российские фигуристы и тренеры получат экипировку бирюзового цвета

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские фигуристы и тренеры получат специальную экипировку бирюзового цвета для участия в международных соревнованиях.
  • Этап юниорского Гран-при в китайском Сиане станет первым международным стартом для россиян в новом сезоне.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристы и тренеры получат специальную экипировку для участия в международных соревнованиях бирюзового цвета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе. Экипировка будет состоять из флисовой олимпийки бирюзового цвета. Она не будет содержать никаких отсылок к национальной айдентике.
Первым для россиян международным стартом в новом сезоне станет этап юниорского Гран-при в китайском Сиане (20-22 августа).
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