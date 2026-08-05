Российские фигуристы будут носить бирюзовую форму на международных стартах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские фигуристы и тренеры получат специальную экипировку бирюзового цвета для участия в международных соревнованиях.
- Этап юниорского Гран-при в китайском Сиане станет первым международным стартом для россиян в новом сезоне.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристы и тренеры получат специальную экипировку для участия в международных соревнованиях бирюзового цвета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе. Экипировка будет состоять из флисовой олимпийки бирюзового цвета. Она не будет содержать никаких отсылок к национальной айдентике.
Первым для россиян международным стартом в новом сезоне станет этап юниорского Гран-при в китайском Сиане (20-22 августа).