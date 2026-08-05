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В Нью-Йорке легализовали эвтаназию, пишет Politico - РИА Новости, 05.08.2026
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15:43 05.08.2026 (обновлено: 17:01 05.08.2026)
В Нью-Йорке легализовали эвтаназию, пишет Politico

Politico: в Нью-Йорке легализовали эвтаназию смертельно больным жителям штата

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Быков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Нью-Йорк легализовали эвтаназию для смертельно больных.
  • Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более шести месяцев жизни.
  • Нью-Йорк стал 14-м штатом, разрешившим эвтаназию.
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных, пишет издание Politico.
"Вступил в силу противоречивый закон о медицинской помощи при уходе из жизни, открывший жителям штата Нью-Йорк с неизлечимыми заболеваниями возможность запросить необходимые препараты", — говорится в публикации.
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Как уточняет издание, обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более шести месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и места жительства, а также оценка психического состояния. ​Эти ограничения делают нью-йоркские правила одними из самых строгих в США.
Нью-Йорк стал 14-м штатом, разрешившим эвтаназию. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества.
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