В Нью-Йорке легализовали эвтаназию, пишет Politico

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Нью-Йорк легализовали эвтаназию для смертельно больных.
- Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более шести месяцев жизни.
- Нью-Йорк стал 14-м штатом, разрешившим эвтаназию.
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных, пишет издание Politico.
"Вступил в силу противоречивый закон о медицинской помощи при уходе из жизни, открывший жителям штата Нью-Йорк с неизлечимыми заболеваниями возможность запросить необходимые препараты", — говорится в публикации.
Как уточняет издание, обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более шести месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и места жительства, а также оценка психического состояния. Эти ограничения делают нью-йоркские правила одними из самых строгих в США.
Нью-Йорк стал 14-м штатом, разрешившим эвтаназию. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества.