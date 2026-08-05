Суд отложил на сентябрь рассмотрение жалобы Euroclear по иску Сбербанка

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на сентябрь.

Euroclear Bank обжаловал решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании с него более 26,2 миллиарда рублей по иску Сбербанка.

Иск Сбербанка связан с взысканием убытков и упущенной выгоды из-за заморозки выплат по заблокированным ценным бумагам ряда российских эмитентов в депозитарии Euroclear.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отложил на сентябрь рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на взыскание с него по иску Сбербанка более 310,2 миллиона долларов, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов и более 4,6 миллиона евро, а в сумме – около 26,2 миллиарда рублей по текущему курсу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснила председательствующая судья Елена Немтинова, слушания откладываются в ожидании правовой позиции по аналогичным делам, формированием которой занимается Верховный суд.

Сбербанк в этом иске потребовал взыскать убытки в размере выплат дохода по заблокированным в депозитарии ответчика ценным бумагам Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Эмитенты произвели выплаты дохода, но Euroclear заморозил деньги из-за международных санкций и Сбербанку их не перевел.

Кроме того, истец просил суд взыскать упущенную выгоду, которую он рассчитал исходя из того, сколько он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его.

Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Тогда в сумме это было порядка 31,6 миллиарда рублей.

Представитель Euroclear в суде просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по указу президента РФ. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца.

В апелляционной инстанции, которая рассматривала жалобу ответчика, Сбербанк отказался от взыскания еще около 20,6 миллиона долларов и 49,7 миллиона евро убытков в связи с частичным погашением долга. В этой части дела суд производство по иску прекратил, в остальной – оставил решение первой инстанции без изменения, и оно вступило в силу.