Более 25 тысяч присоединений к электросетям выполнили в Московской области

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Свыше 25,2 тысячи договоров по технологическому присоединению к электросетям на общую мощность 682,8 мегаватт выполнено в Московской области за первые шесть месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В среднем энергетики ежедневно обслуживали 140 новых объектов — домов, предприятий и учреждений. Средний срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составил 81 рабочий день по заявкам, поданным с января по июнь включительно.

В общей сложности за первую половину текущего года компании подготовили и направили свыше 33 тысяч оферт договоров на подключение к сетям на общую мощность 1,674 тысячи мегаватт. Все заявки и документы были оформлены дистанционно.

Также подведены итоги технологического присоединения социально значимых объектов, которыми пользуются каждый день. Так, 51 объект сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства получили электроснабжение. Суммарно обеспечили трансформаторную мощность в объеме 9,1 мегаватт.

"Наша задача — не просто подать напряжение, а создать условия для развития. Для новых объектов мы строим линии и подстанции с нуля, для действующих учреждений — наращиваем мощность, заменяем оборудование и протягиваем дополнительные сети. Мы идем за потребностями: реконструкция, капремонт, появление новых корпусов — все это требует мгновенной реакции энергетиков. Особое внимание — больницам, школам, коммунальным службам", — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что энергетики делают все, чтобы ни одно соцучреждение не ждало подключения и не испытывало дефицита мощности.

Для новых объектов энергетики строили линии электропередачи и трансформаторные подстанции, создавая необходимые точки подключения. Для работающих организаций специалисты увеличивали мощность, устанавливали новое оборудование и прокладывали дополнительные кабельные или воздушные линии.