В России ликвидируют компанию рэпера Элджея

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания по производству газировок «Итэн дрим», соучредителем которой является рэпер Элджей, находится в стадии ликвидации.

Компания «Итэн дрим» была зарегистрирована в 2021 году в Москве.

Учредителями компании «Итэн дрим» выступают три человека: Алексей Клочков, Виталиус Паулюс и Элджей, которым принадлежат 27,5%, 27,5% и 45% фирмы соответственно.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Компания "Итэн дрим" была зарегистрирована в 2021 году в Москве . Основной вид ее деятельности - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки", а дополнительные - "производство безалкогольных напитков" и "торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями".

Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают сразу три человека: некий Алексей Клочков владеет 27,5% фирмы, предприниматель Виталиус Паулюс - 27,5%, а Элджей - 45% компании.

Из документов следует, что руководитель фирмы подал заявление о ликвидации компании, сейчас организация находится в стадии ликвидации.