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В России ликвидируют компанию рэпера Элджея - РИА Новости, 05.08.2026
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05:20 05.08.2026
В России ликвидируют компанию рэпера Элджея

Рэпер Элджей подал заявление о ликвидации компании по производству газировок

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хип-хоп-исполнитель Элджей . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания по производству газировок «Итэн дрим», соучредителем которой является рэпер Элджей, находится в стадии ликвидации.
  • Компания «Итэн дрим» была зарегистрирована в 2021 году в Москве.
  • Учредителями компании «Итэн дрим» выступают три человека: Алексей Клочков, Виталиус Паулюс и Элджей, которым принадлежат 27,5%, 27,5% и 45% фирмы соответственно.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Компания "Итэн дрим" была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки", а дополнительные - "производство безалкогольных напитков" и "торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями".
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Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают сразу три человека: некий Алексей Клочков владеет 27,5% фирмы, предприниматель Виталиус Паулюс - 27,5%, а Элджей - 45% компании.
Из документов следует, что руководитель фирмы подал заявление о ликвидации компании, сейчас организация находится в стадии ликвидации.
Элджей - российский рэпер, хип-хоп- и поп-исполнитель, актер дубляжа. Широкую известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная совместно с рэпером Feduk в 2017 году.
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