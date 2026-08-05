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Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями - РИА Новости, 05.08.2026
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18:54 05.08.2026
Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями

Wildberries обсудила с ивановскими предпринимателями работу в условиях атак ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ.
  • Ивановские предприниматели наряду с бизнесом из Москвы и Санкт-Петербурга входят в ТОП-3 по объему продаж своих товаров на Wildberries.
БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Представители… маркетплейса Wildberries по приглашению губернатора Станислава Воскресенского прибыли в Ивановскую область, чтобы встретиться с местными предпринимателями. Цель – обсудить шаги компании по работе с бизнесом, познакомить предпринимателей с планом действий маркетплейса в условиях атак со стороны ВСУ, получить от представителей бизнеса… обратную связь", - рассказали агентству в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что для торговой площадки ивановские предприниматели играют важную роль – наряду с бизнесом из Москвы и Санкт-Петербурга они входят в ТОП-3 по объему продаж своих товаров на Wildberries.
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