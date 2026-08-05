Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ.
- Ивановские предприниматели наряду с бизнесом из Москвы и Санкт-Петербурга входят в ТОП-3 по объему продаж своих товаров на Wildberries.
БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Представители… маркетплейса Wildberries по приглашению губернатора Станислава Воскресенского прибыли в Ивановскую область, чтобы встретиться с местными предпринимателями. Цель – обсудить шаги компании по работе с бизнесом, познакомить предпринимателей с планом действий маркетплейса в условиях атак со стороны ВСУ, получить от представителей бизнеса… обратную связь", - рассказали агентству в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что для торговой площадки ивановские предприниматели играют важную роль – наряду с бизнесом из Москвы и Санкт-Петербурга они входят в ТОП-3 по объему продаж своих товаров на Wildberries.