Возможности центра диспансеризации расширят в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Возможности созданного в Рязанской области центра диспансеризации расширят, установив новое оборудование, сообщил губернатор Павел Малков.

"В Рязани работает специализированный центр диспансеризации... Все основные обследования можно пройти в одном месте. До конца года его возможности расширятся благодаря новому современному оборудованию. Такой специализированный центр мы придумали и запустили первыми в стране", - написал Малков в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что развитие диспансеризации является одним из главных приоритетов в здравоохранении. Работа ведется по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

По данным губернатора, в прошлом году диспансеризацию прошли 760 тысяч жителей Рязанской области. В этом году к началу августа профилактические осмотры уже прошли около 600 тысяч человек, добавил Малков.

По словам главы региона, врачи выезжают на предприятия, в отдаленные населенные пункты приезжают поезда "Забота и здоровье", обследования можно пройти и по субботам.