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Возможности центра диспансеризации расширят в Рязанской области - РИА Новости, 05.08.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:11 05.08.2026 (обновлено: 10:12 05.08.2026)
Возможности центра диспансеризации расширят в Рязанской области

В Рязанской области расширят возможности центра диспансеризации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Возможности созданного в Рязанской области центра диспансеризации расширят, установив новое оборудование, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Рязани работает специализированный центр диспансеризации... Все основные обследования можно пройти в одном месте. До конца года его возможности расширятся благодаря новому современному оборудованию. Такой специализированный центр мы придумали и запустили первыми в стране", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что развитие диспансеризации является одним из главных приоритетов в здравоохранении. Работа ведется по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
По данным губернатора, в прошлом году диспансеризацию прошли 760 тысяч жителей Рязанской области. В этом году к началу августа профилактические осмотры уже прошли около 600 тысяч человек, добавил Малков.
По словам главы региона, врачи выезжают на предприятия, в отдаленные населенные пункты приезжают поезда "Забота и здоровье", обследования можно пройти и по субботам.
"В планах — открыть в регионе центры здорового долголетия, которые помогут не только вовремя выявлять заболевания, но и предупреждать их, сохраняя здоровье и качество жизни на долгие годы", - подчеркнул Малков.
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