Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал проявлением диктатуры намерения запретить немецкую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии".
- Более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом начать судебную процедуру по запрету "Альтернативы для Германии".
- Филиппо призвал людей "восстать и свергнуть евродиктатуру", которая становится все более тиранической.
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты Франции, назвал проявлением диктатуры намерения запретить немецкую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии".
Ранее издание Rapporteur сообщило, что в ЕС началась беспрецедентная процедура, которая может привести к запрету крупной общеевропейской партии "Европа суверенных наций" (ESN), объединяющей, в частности, немецкую АдГ. Помимо этого, более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом немедленно начать судебную процедуру по запрету АдГ.
"Диктатура!.. "Альтернатива для Германии", выступающая в поддержку национального суверенитета, против войны с Россией, против цензуры, против (политики времен - ред.) пандемии коронавируса, якобы должна быть запрещена "для спасения демократии!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик напомнил, что партия лидирует в различных опросах, что ввергает действующую власть в панику в преддверии местных и региональных выборов в сентябре. Лидер "Патриотов" также назвал планы по запрету АдГ проявлением "еврофашизма", который, по его словам, также наблюдается и во Франции. На этом фоне он призвал людей "восстать и свергнуть евродиктатуру", которая становится все более тиранической.