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Французский политик Филиппо назвал планы запретить АдГ диктатурой - РИА Новости, 05.08.2026
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14:50 05.08.2026
Французский политик Филиппо назвал планы запретить АдГ диктатурой

Французский политик Филиппо назвал намерения запретить АдГ проявлением диктатуры

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал проявлением диктатуры намерения запретить немецкую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии".
  • Более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом начать судебную процедуру по запрету "Альтернативы для Германии".
  • Филиппо призвал людей "восстать и свергнуть евродиктатуру", которая становится все более тиранической.
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты Франции, назвал проявлением диктатуры намерения запретить немецкую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии".
Ранее издание Rapporteur сообщило, что в ЕС началась беспрецедентная процедура, которая может привести к запрету крупной общеевропейской партии "Европа суверенных наций" (ESN), объединяющей, в частности, немецкую АдГ. Помимо этого, более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом немедленно начать судебную процедуру по запрету АдГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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"Диктатура!.. "Альтернатива для Германии", выступающая в поддержку национального суверенитета, против войны с Россией, против цензуры, против (политики времен - ред.) пандемии коронавируса, якобы должна быть запрещена "для спасения демократии!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик напомнил, что партия лидирует в различных опросах, что ввергает действующую власть в панику в преддверии местных и региональных выборов в сентябре. Лидер "Патриотов" также назвал планы по запрету АдГ проявлением "еврофашизма", который, по его словам, также наблюдается и во Франции. На этом фоне он призвал людей "восстать и свергнуть евродиктатуру", которая становится все более тиранической.
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