Французский политик Филиппо назвал планы запретить АдГ диктатурой

Политик напомнил, что партия лидирует в различных опросах, что ввергает действующую власть в панику в преддверии местных и региональных выборов в сентябре. Лидер "Патриотов" также назвал планы по запрету АдГ проявлением "еврофашизма", который, по его словам, также наблюдается и во Франции. На этом фоне он призвал людей "восстать и свергнуть евродиктатуру", которая становится все более тиранической.