Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дегтярев поздравил российских синхронисток с успехом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые медали в командных видах, а также получила другие награды в различных программах.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил российских синхронисток с успехом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и отметил, что российские атлеты продолжают доказывать неполноценность мирового спорта без России.
На соревнованиях в Париже сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые медали в командных видах - в произвольной и технической программах, а также в акробатической группе. Кроме того, Майя Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе, а в паре с Александрой Шмидт - бронзу в произвольной. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов, Трофимов также стал третьим в технической программе одиночников.
"Поздравляю нашу команду по синхронному плаванию с блестящим выступлением на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши спортсменки стали лучшими в технической, произвольной и акробатической программах групп, подтвердив высокий уровень отечественной школы синхронного плавания. Чемпионат Европы продолжается. На сегодняшний день в активе сборной России 12 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые, завоеванные в синхронном плавании и прыжках в воду. В очередной раз наши атлеты доказывают, что без России мировой спорт был бы неполноценным, потому что во многих видах спорта наша сборная была и остается сильнейшей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.