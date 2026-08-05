МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил российских синхронисток с успехом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и отметил, что российские атлеты продолжают доказывать неполноценность мирового спорта без России.