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В Дагестане нашли тело утонувшего туриста из Омска - РИА Новости, 05.08.2026
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15:01 05.08.2026
В Дагестане нашли тело утонувшего туриста из Омска

В Дагестане нашли тело туриста, утонувшего во время катания на сапборде

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист из Омска утонул в водохранилище в селе Сегелер Дербентского района во время катания на сапборде в нетрезвом виде.
  • Сотрудники МЧС нашли тело туриста на четвертый день поисков и передали его полиции.
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС на четвертый день поисков нашли тело туриста из Омска, утонувшего в Дагестане во время катания на сапборде, сообщил РИА Новости начальник отдела гражданской обороны и ЧС администрации Дербентского района Заур Ахмедов.
Ранее МЧС Дагестана сообщало, что 34-летний турист из Омска утонул в водохранилище в селе Сегелер Дербентского района: он катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть. Отмечалось, что поиски осложняются трудными условиями: глубина водоема составляет 5-8 метров, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая.
"Тело нашли сотрудники МЧС на четвертый день поисков там же, в водохранилище, и передали сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияОмскРеспублика ДагестанДербентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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