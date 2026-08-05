В Дагестане нашли тело утонувшего туриста из Омска

Краткий пересказ от РИА ИИ Турист из Омска утонул в водохранилище в селе Сегелер Дербентского района во время катания на сапборде в нетрезвом виде.

Сотрудники МЧС нашли тело туриста на четвертый день поисков и передали его полиции.

МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС на четвертый день поисков нашли тело туриста из Омска, утонувшего в Дагестане во время катания на сапборде, сообщил РИА Новости начальник отдела гражданской обороны и ЧС администрации Дербентского района Заур Ахмедов.

Ранее МЧС Дагестана сообщало, что 34-летний турист из Омска утонул в водохранилище в селе Сегелер Дербентского района: он катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть. Отмечалось, что поиски осложняются трудными условиями: глубина водоема составляет 5-8 метров, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая.