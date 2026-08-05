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Юный спортсмен из Чувашии получил подарок от Путина - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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19:17 05.08.2026
Юный спортсмен из Чувашии получил подарок от Путина

Юный спортсмен из Чувашии получил в подарок от Путина экипировку для плавания

© Фото : Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов/TelegramВице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов во время вручения подарка Кириллу Александрову
Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов во время вручения подарка Кириллу Александрову - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов/Telegram
Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов во время вручения подарка Кириллу Александрову
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцатилетний Александров из Чувашии получил спортивную экипировку в подарок от президента России Владимира Путина.
  • Кирилл Александров — член юношеской сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, он завоевал две золотые и одну серебряную медали на соревнованиях в Японии.
  • Кирилл поставил перед собой цель — участие в Паралимпийских играх 2028 года.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Четырнадцатилетний Кирилл Александров из Чувашии получил спортивную экипировку в подарок от президента России Владимира Путина, сообщил вице-премьер правительства республики Владимир Степанов.
"Глава Чувашии Олег Николаев поручил ответственную и почетную миссию – вручить подарок нашему юному земляку Кириллу Александрову от президента России Владимира Владимировича Путина", - написал Степанов в своем Telegram-канале.
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Он рассказал, что 14-летний Кирилл из Чебоксар — член юношеской сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
"Совсем недавно на соревнованиях в Японии наш земляк завоевал сразу две золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров брассом, а также добавил в копилку серебро на 100-метровке брассом среди мужчин", - сообщил вице-премьер правительства Чувашии.
Он также рассказал, что на чемпионате России в Калуге Кирилл уверенно выполнил норматив мастера спорта. Юный спортсмен поставил перед собой амбициозную цель — участие в Паралимпийских играх 2028 года.
"Для качественной подготовки к стартам мирового уровня Кириллу требовалась профессиональная экипировка, поэтому он решил обратиться с письмом к президенту России. Благодаря поддержке главы государства наш атлет получил все необходимое для полноценных тренировок: гидрошорты, очки и плавки", - написал Степанов.
Он подчеркнул, что теперь у Кирилла есть прочная база для того, чтобы уверенно представлять Россию как на национальных турнирах, так и на международной арене.
Степанов отметил, что Кирилла поддерживает большая и дружная семья: родители, два брата и три сестры. В знак признательности его браться и сестры также получили памятные подарки.
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