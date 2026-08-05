Юный спортсмен из Чувашии получил подарок от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Четырнадцатилетний Александров из Чувашии получил спортивную экипировку в подарок от президента России Владимира Путина.

Кирилл Александров — член юношеской сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, он завоевал две золотые и одну серебряную медали на соревнованиях в Японии.

Кирилл поставил перед собой цель — участие в Паралимпийских играх 2028 года.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Четырнадцатилетний Кирилл Александров из Чувашии получил спортивную экипировку в подарок от президента России Владимира Путина, сообщил вице-премьер правительства республики Владимир Степанов.

"Глава Чувашии Олег Николаев поручил ответственную и почетную миссию – вручить подарок нашему юному земляку Кириллу Александрову от президента России Владимира Владимировича Путина", - написал Степанов в своем Telegram-канале

Он рассказал, что 14-летний Кирилл из Чебоксар — член юношеской сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Совсем недавно на соревнованиях в Японии наш земляк завоевал сразу две золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров брассом, а также добавил в копилку серебро на 100-метровке брассом среди мужчин", - сообщил вице-премьер правительства Чувашии.

Он также рассказал, что на чемпионате России в Калуге Кирилл уверенно выполнил норматив мастера спорта. Юный спортсмен поставил перед собой амбициозную цель — участие в Паралимпийских играх 2028 года.

"Для качественной подготовки к стартам мирового уровня Кириллу требовалась профессиональная экипировка, поэтому он решил обратиться с письмом к президенту России. Благодаря поддержке главы государства наш атлет получил все необходимое для полноценных тренировок: гидрошорты, очки и плавки", - написал Степанов.

Он подчеркнул, что теперь у Кирилла есть прочная база для того, чтобы уверенно представлять Россию как на национальных турнирах, так и на международной арене.