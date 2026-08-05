В Британии пенсионерка побила рекорд по стоянию на крыле летящего самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница британского города Челтнема Бетти Бромадж побила свой собственный рекорд Гиннеса, став в 97 лет самой пожилой женщиной в мире, которая вышла на крыло летящего самолета.
- Предыдущий рекорд Бетти Бромадж был установлен в 2022 году, когда ей было 93 года.
ЛОНДОН, 5 авг – РИА Новости. Жительница британского города Челтнема Бетти Бромадж побила свой собственный рекорд Гиннеса, став в 97 лет самой пожилой женщиной в мире, которая вышла на крыло летящего самолета, сообщила газета Daily Mail.
Она установила предыдущий рекорд в 2022 году в возрасте 93 лет.
"Девяностосемилетняя бабушка побила мировой рекорд Гиннеса, став самой пожилой женщиной, которая вышла на крыло летящего самолета", – говорится в статье.
На кадрах, распространенных в СМИ, видно, как Бромадж стоит на крыльях биплана при поддержке специальной страховочной системы, в то время как самолет выполняет в воздухе различные маневры, в том числе петлю и переворот вокруг своей оси.
Это стало шестым подобным экстремальным трюком для женщины за последние 10 лет, причем в августе 2025 года она перенесла инсульт, пишет газета. Пенсионерка вновь забралась на крыло самолета, чтобы собрать средства для больницы Челтнема, где она проходила лечение. В учреждении ее поблагодарили за поддержку и отметили, что собранные деньги пойдут на медицинское оборудование, сообщает издание.
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