В Британии пенсионерка побила рекорд по стоянию на крыле летящего самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница британского города Челтнема Бетти Бромадж побила свой собственный рекорд Гиннеса, став в 97 лет самой пожилой женщиной в мире, которая вышла на крыло летящего самолета.

Предыдущий рекорд Бетти Бромадж был установлен в 2022 году, когда ей было 93 года.

ЛОНДОН, 5 авг – РИА Новости. Жительница британского города Челтнема Бетти Бромадж побила свой собственный рекорд Гиннеса, став в 97 лет самой пожилой женщиной в мире, которая вышла на крыло летящего самолета, сообщила газета Жительница британского города Челтнема Бетти Бромадж побила свой собственный рекорд Гиннеса, став в 97 лет самой пожилой женщиной в мире, которая вышла на крыло летящего самолета, сообщила газета Daily Mail

Она установила предыдущий рекорд в 2022 году в возрасте 93 лет.

"Девяностосемилетняя бабушка побила мировой рекорд Гиннеса, став самой пожилой женщиной, которая вышла на крыло летящего самолета", – говорится в статье.

На кадрах, распространенных в СМИ, видно, как Бромадж стоит на крыльях биплана при поддержке специальной страховочной системы, в то время как самолет выполняет в воздухе различные маневры, в том числе петлю и переворот вокруг своей оси.