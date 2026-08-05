В Болгарии задержали организатора поставок наркотиков с Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ГДБОП Болгарии задержали мужчину, организовавшего поставки запрещенных веществ с Украины в страны Евросоюза.
- Задержанный координировал деятельность 14 нарколабораторий на Украине и в странах ЕС, где производились амфетамин, прекурсоры и другие виды наркотических веществ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) Болгарии задержали мужчину, организовавшего поставки запрещенных веществ с Украины в страны Евросоюза, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По информации радио, подозреваемый скрывался на одном из болгарских морских курортов, где его обнаружили и задержали.
Следствие установило, что задержанный координировал деятельность 14 нарколабораторий на Украине и в странах ЕС. В них производились амфетамин, прекурсоры и другие виды наркотических веществ. По данным следствия, наркотики маскировали под продукцию автохимии и под этим видом переправляли через границу.
Радио при этом не уточняет, гражданином какой страны является задержанный.
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