Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал финуправляющую Блиновской выплатить ФНС около 41 миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 05.08.2026
Суд обязал финуправляющую Блиновской выплатить ФНС около 41 миллиона рублей

Суд обязал выплатить в адрес ФНС России деньги Блиновской, с которых сняли арест

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы обязал Марию Ознобихину, финансового управляющего Елены Блиновской, выплатить ФНС России около 41 миллиона рублей.
  • Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года снял арест с денежных средств Блиновской в размере около 41 миллиона рублей для погашения недоимки по налогам.
  • Суд округа отменил решения нижестоящих судов, указав на приоритет требования ФНС, возникшего в результате уголовно наказуемого деяния Блиновской.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал Марию Ознобихину, финансового управляющего Елены Блиновской, выплатить ФНС России около 41 миллиона рублей - с этих денег "королевы марафонов" судом общей юрисдикции ранее был снят арест для погашения ее недоимки по налогам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд определил… что денежные средства… подлежат направлению финансовым управляющим в счет погашения недоимки по решению… от 24 октября 2024 года", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей
18 ноября 2025, 05:29
По мнению финуправляющего, денежные средства, с которых сняли арест, должны быть переданы в конкурсную массу Блиновской и пропорционально распределены между конкурсными кредиторами. Юрист же ФНС заявил в суде, что данные средства имеют целевое назначение, а именно должны быть направлены на погашение недоимки.
Почти все имущество Блиновской оказалось под арестом в рамках уголовного дела, но с денежных средств в размере около 41 миллиона рублей, находящихся на счетах Блиновской в банках, Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года снял арест, чтобы эти деньги отдать непосредственно ФНС на покрытие части недоимки по налогам.
В ноябре того же года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
Ознобихина в январе 2025 года обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором попросила разрешить ей приступить к расчетам с кредиторами, а именно перечислить 41 миллион рублей в адрес ФНС. Однако уже на заседании в апреле она назвала свое ходатайство преждевременным.
Суд - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей
12 января, 13:28
Арбитражный суд Москвы тогда не разрешил переводить эту сумму налоговой, указав, что "факт обеспечения требования уполномоченного органа в рамках уголовного дела не предоставляет уполномоченному органу приоритета при распределении денежных средств между кредиторами в деле о несостоятельности". Первую инстанцию затем поддержал и апелляционный суд.
Суд округа отменил принятые по спору акты и указал, что выводы нижестоящих судов "означают, по сути, преодоление требования об обязательной силе постановления суда общей юрисдикции", вступившего в законную силу. Как сказано в постановлении кассации, "в данном случае требование уполномоченного органа возникло в результате совершения Блиновской Е.О. уголовно наказуемого деяния и носит публично-правовой характер и не равнозначно обычным гражданско-правовым требованиям кредиторов".
После этого Ознобихина обратилась в суд с заявлением о разрешении своих разногласий с ФНС, которое судом в среду было рассмотрено.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Суд отказал Блиновской во взыскании с ФНС 224 миллионов рублей
22 июля, 23:58
 
МоскваРоссияЕлена БлиновскаяФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала