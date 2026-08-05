Постпред России в ОДКБ оценил решение НАТО по диалогу

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности.

Лидеры России и Белоруссии выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Планируется, что дополнительный импульс этой работе будет придан в ходе Минской конференции по безопасности и Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве осенью этого года.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности – смысла "ломиться в закрытые двери" нет, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

"Я, как председатель Постоянного совета ОДКБ , встречался с действующим председательством в ОБСЕ в Швейцарии. Также принимал участие в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, "на полях" которого были и диалоги с его участниками, включая представителей натовских стран. Могу лишь констатировать, что встречного желания со стороны НАТО никогда не было и нет. Ломиться в "закрытые двери" не вижу смысла", - сказал Васильев в беседе с агентством.

Он подчеркнул, что в связи с этим лидеры России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.