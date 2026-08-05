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Постпред России в ОДКБ оценил решение НАТО по диалогу - РИА Новости, 05.08.2026
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07:36 05.08.2026 (обновлено: 07:41 05.08.2026)
Постпред России в ОДКБ оценил решение НАТО по диалогу

Васильев: НАТО против диалога с ОДКБ, ломиться в закрытые двери нет смысла

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности.
  • Лидеры России и Белоруссии выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.
  • Планируется, что дополнительный импульс этой работе будет придан в ходе Минской конференции по безопасности и Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве осенью этого года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности – смысла "ломиться в закрытые двери" нет, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Я, как председатель Постоянного совета ОДКБ, встречался с действующим председательством в ОБСЕ в Швейцарии. Также принимал участие в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, "на полях" которого были и диалоги с его участниками, включая представителей натовских стран. Могу лишь констатировать, что встречного желания со стороны НАТО никогда не было и нет. Ломиться в "закрытые двери" не вижу смысла", - сказал Васильев в беседе с агентством.
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Он подчеркнул, что в связи с этим лидеры России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.
"Соответствующая работа, в том числе в рамках ОДКБ, начата. Полагаю, что дополнительный импульс этому будет придан в ходе Минской конференции по безопасности и Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве осенью этого года", - подчеркнул постпред.
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