Россия и Белоруссия создают совместный биотехнологический центр

Краткий пересказ от РИА ИИ Совместный российско-белорусский научно-практический центр будет заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере биоэкономики, развитием научных компетенций и модернизацией биотехнологической отрасли Союзного государства.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и Завод премиксов № 1 станут площадками для практических изысканий, также начнутся переговоры с национальными академиями наук и ведущими вузами для проведения научных исследований.

Компании — члены "Союзбиотеха" определяют объем планируемых инвестиций в развитие центра, который должен стать структурой, обеспечивающей конкурентоспособную динамику развития биотехнологий в Союзном государстве.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Совместный российско-белорусский научно-практический центр займется подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере биоэкономики, развитием научных компетенций и модернизацией биотехнологической отрасли Союзного государства, сообщил РИА Новости председатель правления Союза биотехнологических компаний ("Союзбиотех") Лев Деньгов.

"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и Завод премиксов № 1 станут площадками для практических изысканий. Также мы начинаем переговоры с национальными академиями наук и ведущими вузами, на базе которых будут проводиться научные исследования. В разработках будут задействованы и студенты. Наши специалисты работают над программой и для школьников с элементами профориентации в области биотехнологий", — сообщил Деньгов.

По его словам, сейчас компании — члены "Союзбиотеха" определяют объем планируемых инвестиций в развитие центра.

"В конечном итоге центр должен стать структурой, обеспечивающей конкурентоспособную динамику развития биотехнологий в Союзном государстве для достижения цели биотехнологического суверенитета обеих стран", — подчеркнул Деньгов.