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Россия и Белоруссия создают совместный биотехнологический центр - РИА Новости, 05.08.2026
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11:36 05.08.2026 (обновлено: 11:54 05.08.2026)
Россия и Белоруссия создают совместный биотехнологический центр

Россия и Белоруссия займутся совместной подготовкой кадров для биоэкономики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флажки России и Белоруссии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместный российско-белорусский научно-практический центр будет заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере биоэкономики, развитием научных компетенций и модернизацией биотехнологической отрасли Союзного государства.
  • Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и Завод премиксов № 1 станут площадками для практических изысканий, также начнутся переговоры с национальными академиями наук и ведущими вузами для проведения научных исследований.
  • Компании — члены "Союзбиотеха" определяют объем планируемых инвестиций в развитие центра, который должен стать структурой, обеспечивающей конкурентоспособную динамику развития биотехнологий в Союзном государстве.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Совместный российско-белорусский научно-практический центр займется подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере биоэкономики, развитием научных компетенций и модернизацией биотехнологической отрасли Союзного государства, сообщил РИА Новости председатель правления Союза биотехнологических компаний ("Союзбиотех") Лев Деньгов.
"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и Завод премиксов № 1 станут площадками для практических изысканий. Также мы начинаем переговоры с национальными академиями наук и ведущими вузами, на базе которых будут проводиться научные исследования. В разработках будут задействованы и студенты. Наши специалисты работают над программой и для школьников с элементами профориентации в области биотехнологий", — сообщил Деньгов.
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По его словам, сейчас компании — члены "Союзбиотеха" определяют объем планируемых инвестиций в развитие центра.
"В конечном итоге центр должен стать структурой, обеспечивающей конкурентоспособную динамику развития биотехнологий в Союзном государстве для достижения цели биотехнологического суверенитета обеих стран", — подчеркнул Деньгов.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил России совместно развивать сферу биотехнологий. Об этом он заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, который во время визита в Беларусь посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Александр Лукашенко также обратил внимание на важность развития технологий глубокой переработки зерна и подчеркнул, что Беларуси следует сотрудничать с Россией в этом направлении, опираясь на уже имеющийся опыт.
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