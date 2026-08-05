В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026» пройдут на территории Белоруссии.
- Учения запланированы на период с 12 по 16 октября на полигоне «Лосвидо» (Витебская область).
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026" пройдут в Белоруссии 12-16 октября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
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"В Объединенном штабе ОДКБ согласованы замыслы командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специального учения с совместным формированием РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты – ред.) и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026"", - написал Ревенко в соцсети Х.
Он пояснил, что данные учения пройдут на территории Белоруссии в период с 12 по 16 октября на полигоне "Лосвидо" (Витебская область).