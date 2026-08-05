В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер"

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"В Объединенном штабе ОДКБ согласованы замыслы командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специального учения с совместным формированием РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты – ред.) и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026"", - написал Ревенко в соцсети Х.