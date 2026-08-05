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В Белоруссии строят крупнейший логистический центр Wildberries - РИА Новости, 05.08.2026
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13:21 05.08.2026
В Белоруссии строят крупнейший логистический центр Wildberries

Логистический центр Wildberries в Белоруссии строят с опережением графика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Белоруссии идет с опережением графика.
  • Логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» начал работу в тестовом режиме с 22 апреля.
МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Белоруссии идет с опережением графика, сообщил заместитель гендиректора индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев.
Ранее гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания открывает самый крупный логистический центр в Белоруссии площадью 140 тысяч квадратных метров. С 22 апреля логистический центр в индустриальном парке "Великий камень" начал работу в тестовом режиме.
"Строительство идет даже не то что в графике, с опережающим темпом", - сказал Коротеев в интервью телеканалу "Первый информационный".
Он отметил, что обстоятельства заставляют инвестора строить максимально быстро, чтобы полностью запустить объект в эксплуатацию.
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БелоруссияТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
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