В Белоруссии строят крупнейший логистический центр Wildberries

МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Белоруссии идет с опережением графика, сообщил заместитель гендиректора индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев.

Ранее гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания открывает самый крупный логистический центр в Белоруссии площадью 140 тысяч квадратных метров. С 22 апреля логистический центр в индустриальном парке "Великий камень" начал работу в тестовом режиме.