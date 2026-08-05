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Смородская высказалась о словах Баринова в адрес "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
15:23 05.08.2026 (обновлено: 15:50 05.08.2026)
Смородская высказалась о словах Баринова в адрес "Локомотива"

Смородская: Баринов вправе говорить о развале "Локомотива"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дмитрий Баринов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смородская заявила, что Баринов вправе говорить о развале "Локомотива".
  • Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА и после матча заявил, что "Локомотив" разваливается.
  • Смородская считает, что слова Баринова — правда, и ругать его за них не нужно.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент московского футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская заявила РИА Новости, что бывший капитан железнодорожников, а ныне игрок столичного ЦСКА Дмитрий Баринов вправе говорить о развале своей прежней команды, поскольку это является абсолютной правдой.
Баринов прошел через школу "Локомотива", выступал за клуб в 2015-2025 годах, а в январе 2026-го перешел в ЦСКА. Во вторник армейцы в серии пенальти обыграли железнодорожников в первом туре группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России (1:1, 5:4). После игры Баринов заявил журналистам, что "Локомотив" разваливается, а многие футболисты покидают команду.
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"Дмитрий Баринов имеет полное право делать такие заявления. Давайте всем закроем рот и будем говорить, что футболист не имеет такого права. Он сейчас не играет за "Локомотив". В футбольном мире это стандартная ситуация, когда игроки переходят из клуба в клуб по трансферным соглашениям", - сказала Смородская.
"Так что тут ничего (неожиданного) нет. И ругать Баринова за такие слова не нужно. А то, что он говорит, все абсолютно так и есть", - подчеркнула собеседница агентства.
"Локомотив" на старте чемпионата РПЛ дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), а затем на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" (1:2).
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