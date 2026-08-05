Краткий пересказ от РИА ИИ Смородская заявила, что Баринов вправе говорить о развале "Локомотива".

Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА и после матча заявил, что "Локомотив" разваливается.

Смородская считает, что слова Баринова — правда, и ругать его за них не нужно.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент московского футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская заявила РИА Новости, что бывший капитан железнодорожников, а ныне игрок столичного ЦСКА Дмитрий Баринов вправе говорить о развале своей прежней команды, поскольку это является абсолютной правдой.

Баринов прошел через школу " Локомотива ", выступал за клуб в 2015-2025 годах, а в январе 2026-го перешел в ЦСКА. Во вторник армейцы в серии пенальти обыграли железнодорожников в первом туре группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России (1:1, 5:4). После игры Баринов заявил журналистам, что "Локомотив" разваливается, а многие футболисты покидают команду.

"Дмитрий Баринов имеет полное право делать такие заявления. Давайте всем закроем рот и будем говорить, что футболист не имеет такого права. Он сейчас не играет за "Локомотив". В футбольном мире это стандартная ситуация, когда игроки переходят из клуба в клуб по трансферным соглашениям", - сказала Смородская.

"Так что тут ничего (неожиданного) нет. И ругать Баринова за такие слова не нужно. А то, что он говорит, все абсолютно так и есть", - подчеркнула собеседница агентства.