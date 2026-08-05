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Азербайджан никогда не допустит атак со своей территории, заявил Гаджиев - РИА Новости, 05.08.2026
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12:20 05.08.2026
Азербайджан никогда не допустит атак со своей территории, заявил Гаджиев

Гаджиев: Азербайджан не допустит атак на соседние страны со своей территории

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан не допустит использования своей территории для атак на другие страны, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
  • Хикмет Гаджиев подчеркнул, что свобода и суверенитет территории Азербайджана — это фундаментальный принцип.
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Азербайджан никогда не допустит использования своей территории для атак на другие страны, заявил в среду помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента республики Хикмет Гаджиев.
Гаджиев отметил, что Иран является братской страной для Азербайджана.
"Во-первых, свобода и суверенитет нашей территории - это фундаментальный принцип. Во-вторых, Азербайджан никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории", - заявил Гаджиев газете Milliyet.
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В миреАзербайджанИранХикмет Гаджиев
 
 
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