Азербайджан никогда не допустит атак со своей территории, заявил Гаджиев

СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Азербайджан никогда не допустит использования своей территории для атак на другие страны, заявил в среду помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента республики Хикмет Гаджиев.