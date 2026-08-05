Краткий пересказ от РИА ИИ
- Азербайджан не допустит использования своей территории для атак на другие страны, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
- Хикмет Гаджиев подчеркнул, что свобода и суверенитет территории Азербайджана — это фундаментальный принцип.
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Азербайджан никогда не допустит использования своей территории для атак на другие страны, заявил в среду помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента республики Хикмет Гаджиев.
"Во-первых, свобода и суверенитет нашей территории - это фундаментальный принцип. Во-вторых, Азербайджан никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории", - заявил Гаджиев газете Milliyet.