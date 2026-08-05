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Украина переживает политическую деградацию, заявил Азаров - РИА Новости, 05.08.2026
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22:06 05.08.2026
Украина переживает политическую деградацию, заявил Азаров

Азаров: Украина переживает деградацию политического руководства

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Азаров считает, что на Украине происходит деградация политического руководства.
  • По мнению Азарова, это связано с безграмотной кадровой политикой Зеленского, который назначает на высокопоставленные должности людей без серьезной профессиональной подготовки.
  • Азаров отметил, что бывшие президенты Украины могли приносить хоть какую-то пользу государству, в отличие от нынешней киевской власти.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украина переживает деградацию политического руководства, что следует в том числе из безграмотной кадровой политики Владимира Зеленского, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Он отметил, что упадок политической структуры Украины связан, в частности, с кадровыми перестановками Зеленского, в рамках которых на высокопоставленные должности назначают людей без серьезной профессиональной подготовки.
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"Идет деградация политического руководства на примере Украины, она на лицо", - сказал РИА Новости Азаров.
По его словам, в отличие от нынешней киевской власти, бывшие президенты Украины могли приносить хоть какую-то пользу государству.
"Эта деградация после (экс-президента Украины) Леонида Кравчука. Какой бы он там ни был, но все-таки деятель, да и (экс-президент Украины Леонид - ред.) Кучма. После Кучмы кто там был следующий? (Экс-президент Украины - ред.) Виктор Ющенко - это сельский бухгалтер, закончивший Тернопольский институт. Ну, и так далее. Не хочу дальше продолжать. Дошли теперь до клоуна, который стал президентом", - заключил Азаров.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Новым премьером Украины стал экс-глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
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