Украина переживает политическую деградацию, заявил Азаров

"Эта деградация после (экс-президента Украины) Леонида Кравчука. Какой бы он там ни был, но все-таки деятель, да и (экс-президент Украины Леонид - ред.) Кучма. После Кучмы кто там был следующий? (Экс-президент Украины - ред.) Виктор Ющенко - это сельский бухгалтер, закончивший Тернопольский институт. Ну, и так далее. Не хочу дальше продолжать. Дошли теперь до клоуна, который стал президентом", - заключил Азаров.