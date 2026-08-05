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На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.08.2026
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22:18 05.08.2026 (обновлено: 22:28 05.08.2026)
На МКАД загорелся автомобиль

РИА Новости: на внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМКАД
МКАД - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль.
  • В районе происшествия затруднено движение.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 89-го километра МКАД, передает корреспондент РИА Новости.
На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе происшествия затруднено.
Позднее департамент транспорта Москвы сообщил, что движение в районе ДТП затруднено на 1,4 километра. Отмечается, что сведения об обстоятельствах и пострадавших уточняются.
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