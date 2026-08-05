На МКАД загорелся автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль.
- В районе происшествия затруднено движение.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 89-го километра МКАД, передает корреспондент РИА Новости.
На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе происшествия затруднено.
Позднее департамент транспорта Москвы сообщил, что движение в районе ДТП затруднено на 1,4 километра. Отмечается, что сведения об обстоятельствах и пострадавших уточняются.