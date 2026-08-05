Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок.
- Начальная цена Рижского вокзала составляла 4 миллиарда рублей.
- Лот включал здание Рижского вокзала, нежилое двухэтажное здание и земельный участок.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, с начальной ценой 4 миллиарда рублей не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из материалов торгов, которые изучило РИА Новости.
Рассмотрение заявок состоялось в среду.
"К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре … не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась", - говорится в материалах.
Аукцион должен был пройти 7 августа в электронной форме путем повышения цены. Начальная цена - 4 миллиарда рублей. Шаг аукциона - 200,5 миллиона рублей.
Два предыдущие аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок.
Лот включал здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду).
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина.
Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
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