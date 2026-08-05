Артиллеристы уничтожили два пункта дислокации с живой силой ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ на алексеево-дружковском направлении.

Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили ПВД, после чего координаты были переданы расчету 122-мм орудия Д-30 и по объекту был нанесен огневой удар.

Второй ПВД был обнаружен после отслеживания перемещения военнослужащих ВСУ, после чего также был уничтожен в результате точных ударов артиллерии.

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ на алексеево-дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным военного ведомства, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач выявили пункт временной дислокации украинских подразделений. После передачи координат цели расчету 122-мм орудия Д-30 по объекту был нанесен огневой удар.

"В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили перемещение военнослужащих ВСУ и, проследив за маршрутом их движения, выявили второй пункт временной дислокации.