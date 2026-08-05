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Артиллеристы уничтожили два пункта дислокации с живой силой ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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Артиллеристы уничтожили два пункта дислокации с живой силой ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ на алексеево-дружковском направлении.
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили ПВД, после чего координаты были переданы расчету 122-мм орудия Д-30 и по объекту был нанесен огневой удар.
  • Второй ПВД был обнаружен после отслеживания перемещения военнослужащих ВСУ, после чего также был уничтожен в результате точных ударов артиллерии.
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ на алексеево-дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным военного ведомства, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач выявили пункт временной дислокации украинских подразделений. После передачи координат цели расчету 122-мм орудия Д-30 по объекту был нанесен огневой удар.
"В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили перемещение военнослужащих ВСУ и, проследив за маршрутом их движения, выявили второй пункт временной дислокации.
"Координаты были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате точных ударов артиллерии второй ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен", — добавили в министерстве обороны России.
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