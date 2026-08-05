Анохин: реконструкция смоленского аэропорта будет инвестицией в будущее

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Реконструкция аэропорта "Смоленск-Северный" станет не просто обновлением инфраструктуры, а вложением в будущее региона, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Главгосэкспертиза России утвердила проект реконструкции аэропорта "Смоленск-Северный". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" под контролем главы региона.

"Реконструкция аэропорта “Смоленск-Северный” – это не просто обновление инфраструктуры, а инвестиции в будущее Смоленской области. Открытие современных воздушных ворот станет мощным стимулом для развития туризма, привлечет новые инвестиции и обеспечит комфорт для жителей и гостей области. Мы стремимся сделать Смоленскую область привлекательной, и запуск регулярных рейсов по популярным направлениям – ключевой шаг на этом пути", – цитирует пресс-служба регионального правительства Анохина.

Основным элементом обновленного объекта станет новая взлетно-посадочная полоса длиной 2,5 тысячи метров и шириной 42 метра с современным покрытием. Также будут построены рулежная дорожка и перрон для размещения четырех воздушных судов.

Параллельно со строительством аэродромной инфраструктуры возведут современный аэровокзальный комплекс, соответствующий высоким стандартам комфорта и безопасности.

Общая стоимость проекта составляет более 10 миллиардов рублей. Завершить строительство планируют к концу 2028 года, а открыть обновленный аэропорт – в 2029 году.