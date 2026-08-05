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Анохин: реконструкция смоленского аэропорта будет инвестицией в будущее - РИА Новости, 05.08.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:50 05.08.2026
Анохин: реконструкция смоленского аэропорта будет инвестицией в будущее

Василий Анохин: обновление смоленского аэропорта будет инвестицией в будущее

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Реконструкция аэропорта "Смоленск-Северный" станет не просто обновлением инфраструктуры, а вложением в будущее региона, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Главгосэкспертиза России утвердила проект реконструкции аэропорта "Смоленск-Северный". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" под контролем главы региона.
"Реконструкция аэропорта “Смоленск-Северный” – это не просто обновление инфраструктуры, а инвестиции в будущее Смоленской области. Открытие современных воздушных ворот станет мощным стимулом для развития туризма, привлечет новые инвестиции и обеспечит комфорт для жителей и гостей области. Мы стремимся сделать Смоленскую область привлекательной, и запуск регулярных рейсов по популярным направлениям – ключевой шаг на этом пути", – цитирует пресс-служба регионального правительства Анохина.
Основным элементом обновленного объекта станет новая взлетно-посадочная полоса длиной 2,5 тысячи метров и шириной 42 метра с современным покрытием. Также будут построены рулежная дорожка и перрон для размещения четырех воздушных судов.
Параллельно со строительством аэродромной инфраструктуры возведут современный аэровокзальный комплекс, соответствующий высоким стандартам комфорта и безопасности.
Общая стоимость проекта составляет более 10 миллиардов рублей. Завершить строительство планируют к концу 2028 года, а открыть обновленный аэропорт – в 2029 году.
После реконструкции аэропорт сможет принимать от 200 до 250 тысяч пассажиров ежегодно.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинАэропортРеконструкцияГлавгосэкспертиза
 
 
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