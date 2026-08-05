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В Алжире появятся гиды со знанием русского языка - РИА Новости, 05.08.2026
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Туризм
 
07:49 05.08.2026
В Алжире появятся гиды со знанием русского языка

В Алжире начали готовить гидов со знанием русского языка

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алжире начнут готовить туристических гидов со знанием русского языка.
  • Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой с начала августа.
  • Министерство туризма Алжира работает над созданием благоприятных условий для приема российских туристов, включая упрощение административных процедур.
АЛЖИР, 5 авг - РИА Новости. Туристических гидов со знанием русского языка начнут готовить в Алжире, рассказала РИА Новости генеральный директор министерства туризма этой североафриканской страны Сабрина Бумезбар.
Ранее Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой с начала августа. Авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю.
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"Министерство туризма Алжира в координации с другими ведомствами работает над созданием благоприятных условий для приема российских туристов. Ведется подготовка туристических гидов, владеющих английским языком, а в ближайшем будущем планируется обучение специалистов и русскому языку", - сказала генеральный директор министерства.
Кроме того, ускоряется цифровизация всех этапов поездки, совершенствуется система приема и размещения туристов и экскурсионного обслуживания, добавила собеседница агентства.
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Она напомнила, что месяцем ранее был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между министерством туризма и традиционных ремесел Алжира и российским Минэкономразвития.
Собеседница агентства рассказала, что в рамках реализации меморандума министерство разрабатывает практические меры, направленные на упрощение передвижения туристов, обмен туристической информацией и укрепление координации между компетентными органами двух стран. По словам Бумезбар, это позволит устранить административные барьеры, с которыми могут сталкиваться как туристические компании, так и сами путешественники.
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ТуризмМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Air AlgerieМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмАлжир (республика)
 
 
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