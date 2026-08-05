В Алжире появятся гиды со знанием русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алжире начнут готовить туристических гидов со знанием русского языка.
- Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой с начала августа.
- Министерство туризма Алжира работает над созданием благоприятных условий для приема российских туристов, включая упрощение административных процедур.
АЛЖИР, 5 авг - РИА Новости. Туристических гидов со знанием русского языка начнут готовить в Алжире, рассказала РИА Новости генеральный директор министерства туризма этой североафриканской страны Сабрина Бумезбар.
Ранее Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой с начала августа. Авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю.
"Министерство туризма Алжира в координации с другими ведомствами работает над созданием благоприятных условий для приема российских туристов. Ведется подготовка туристических гидов, владеющих английским языком, а в ближайшем будущем планируется обучение специалистов и русскому языку", - сказала генеральный директор министерства.
Кроме того, ускоряется цифровизация всех этапов поездки, совершенствуется система приема и размещения туристов и экскурсионного обслуживания, добавила собеседница агентства.
Она напомнила, что месяцем ранее был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между министерством туризма и традиционных ремесел Алжира и российским Минэкономразвития.
Собеседница агентства рассказала, что в рамках реализации меморандума министерство разрабатывает практические меры, направленные на упрощение передвижения туристов, обмен туристической информацией и укрепление координации между компетентными органами двух стран. По словам Бумезбар, это позволит устранить административные барьеры, с которыми могут сталкиваться как туристические компании, так и сами путешественники.