В Алжире появятся гиды со знанием русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Алжире начнут готовить туристических гидов со знанием русского языка.

Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой с начала августа.

Министерство туризма Алжира работает над созданием благоприятных условий для приема российских туристов, включая упрощение административных процедур.

АЛЖИР, 5 авг - РИА Новости. Туристических гидов со знанием русского языка начнут готовить в Алжире, рассказала РИА Новости генеральный директор министерства туризма этой североафриканской страны Сабрина Бумезбар.

Ранее Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой с начала августа. Авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю.

"Министерство туризма Алжира в координации с другими ведомствами работает над созданием благоприятных условий для приема российских туристов. Ведется подготовка туристических гидов, владеющих английским языком, а в ближайшем будущем планируется обучение специалистов и русскому языку", - сказала генеральный директор министерства.

Кроме того, ускоряется цифровизация всех этапов поездки, совершенствуется система приема и размещения туристов и экскурсионного обслуживания, добавила собеседница агентства.

Она напомнила, что месяцем ранее был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между министерством туризма и традиционных ремесел Алжира и российским Минэкономразвития.