Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика, Сочи и Чебоксар сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика, Сочи и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Сочи, Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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