В аэропорту Кирова сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Кирова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Кирова ("Победилово"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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