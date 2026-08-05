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В Самарской области ввели план "ковер" - РИА Новости, 05.08.2026
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05:43 05.08.2026
В Самарской области ввели план "ковер"

В Самарской области ввели план "ковер", воздушное пространство закрыто

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт "Airbus A319-111"
Пассажирский самолёт Airbus A319-111 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолёт "Airbus A319-111" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области введен режим «Ковер».
  • В регионе закрыто воздушное пространство на всех высотах.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Самарской области, воздушное пространство закрыто на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Самарской области введен режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
За 5 минут до этого в Самарской области была введена беспилотная опасность.
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Самарская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасность
 
 
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