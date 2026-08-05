В Самарской области ввели план "ковер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области введен режим «Ковер».
- В регионе закрыто воздушное пространство на всех высотах.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Самарской области, воздушное пространство закрыто на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"В Самарской области введен режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
За 5 минут до этого в Самарской области была введена беспилотная опасность.