В трех московских аэропортах сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения сняты в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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