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Три московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию - РИА Новости, 05.08.2026
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00:57 05.08.2026
Три московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт "Airbus A319-111"
Пассажирский самолёт Airbus A319-111 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолёт "Airbus A319-111" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
  • Аэропорт «Внуково» также работает по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в районе этих авиагаваней, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении.
Кроме того, аэропорт "Внуково" также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэропорт "Жуковский"Внуково (аэропорт)Безопасность
 
 
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