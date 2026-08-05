Три московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в районе этих авиагаваней, сообщила Росавиация.

Кроме того, аэропорт "Внуково" также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.