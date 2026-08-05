В аэропортах Ульяновска и Ижевска сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Ульяновска и Ижевска сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска и Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Ульяновска ("Баратаевка") и Ижевска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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