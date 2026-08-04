В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ 20 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино 20 июля шесть человек погибли, 27 пострадали.
- Женщина, получившая тяжелые ранения при атаке, умерла в федеральной больнице.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино, скончалась в федеральной больнице, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев во вторник.
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"Скончалась женщина, которая была переведена на лечение в федеральную клинику. Она получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что несмотря на все усилия лучших белгородских и федеральных специалистов, спасти ее не удалось. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
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