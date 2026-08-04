Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ 20 июля - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 04.08.2026
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ 20 июля

В Белгородской области умерла женщина, раненная 20 июля при атаке ВСУ на автобус

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино 20 июля шесть человек погибли, 27 пострадали.
  • Женщина, получившая тяжелые ранения при атаке, умерла в федеральной больнице.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино, скончалась в федеральной больнице, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев во вторник.
Ранее сообщалось, что 20 июля в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате шесть человек погибли, 27 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
«

"Скончалась женщина, которая была переведена на лечение в федеральную клинику. Она получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что несмотря на все усилия лучших белгородских и федеральных специалистов, спасти ее не удалось. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала