Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лучшими местами для наблюдения частных фаз солнечного затмения 12 августа станут северо-западные регионы России, а полную фазу можно будет увидеть на Таймыре, рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
- Жители Москвы смогут наблюдать затмение 12 августа всего девять минут, при этом оно будет едва заметным.
- Для наблюдения за затмением необходимо использовать специальные очки или сертифицированный солнечный фильтр, также возможен безопасный альтернативный способ — проекция.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лучшими местами для наблюдения частных фаз солнечного затмения 12 августа станут северо-западные регионы России, а полную фазу можно будет увидеть на Таймыре, рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Ранее Московский планетарий сообщил, что жители столицы смогут наблюдать затмение 12 августа всего девять минут – с 20.03 до 20.13. При этом оно будет едва заметным, поскольку Луна закроет лишь 1% солнечного диска.
"Имеет смысл поехать в другие регионы. Частные фазы хорошо видны на северо-западе России (Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург)... Полную фазу смогут увидеть только те, кто окажется... на северо-востоке Таймыра, в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании", – сказал Киселев aif.ru.
По словам астронома, обычные солнцезащитные очки небезопасны для наблюдения затмения, они пропускают опасные ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
Нужно использовать специальные очки или сертифицированный солнечный фильтр, который надевается на объектив камеры, бинокля или телескопа, добавил Киселев.
"Есть и безопасный альтернативный способ – проекция. Можно сделать простую конструкцию: лист плотной бумаги с точечной диафрагмой и еще один лист в качестве экрана. Если расположить их на расстоянии примерно метра друг от друга и повернуться спиной к Солнцу, на экране появится изображение Солнца и фаз затмения", - отметил астроном.
Ранее Московский планетарий сообщил о том, что, помимо солнечного затмения, в ночь с 12 на 13 августа можно будет также наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.