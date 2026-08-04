Астроном рассказал, где в России будет хорошо видно солнечное затмение

Краткий пересказ от РИА ИИ Лучшими местами для наблюдения частных фаз солнечного затмения 12 августа станут северо-западные регионы России, а полную фазу можно будет увидеть на Таймыре, рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Жители Москвы смогут наблюдать затмение 12 августа всего девять минут, при этом оно будет едва заметным.

Для наблюдения за затмением необходимо использовать специальные очки или сертифицированный солнечный фильтр, также возможен безопасный альтернативный способ — проекция.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лучшими местами для наблюдения частных фаз солнечного затмения 12 августа станут северо-западные регионы России, а полную фазу можно будет увидеть на Таймыре, рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Ранее Московский планетарий сообщил, что жители столицы смогут наблюдать затмение 12 августа всего девять минут – с 20.03 до 20.13. При этом оно будет едва заметным, поскольку Луна закроет лишь 1% солнечного диска.

"Имеет смысл поехать в другие регионы. Частные фазы хорошо видны на северо-западе России (Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург)... Полную фазу смогут увидеть только те, кто окажется... на северо-востоке Таймыра, в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании", – сказал Киселев aif.ru

По словам астронома, обычные солнцезащитные очки небезопасны для наблюдения затмения, они пропускают опасные ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.

Нужно использовать специальные очки или сертифицированный солнечный фильтр, который надевается на объектив камеры, бинокля или телескопа, добавил Киселев.

"Есть и безопасный альтернативный способ – проекция. Можно сделать простую конструкцию: лист плотной бумаги с точечной диафрагмой и еще один лист в качестве экрана. Если расположить их на расстоянии примерно метра друг от друга и повернуться спиной к Солнцу, на экране появится изображение Солнца и фаз затмения", - отметил астроном.