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Iberia организует специальный авиарейс для наблюдения за "затмением века" - РИА Новости, 04.08.2026
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16:38 04.08.2026
Iberia организует специальный авиарейс для наблюдения за "затмением века"

Iberia анонсировала специальный полет для наблюдения за солнечным затмением

© AP Photo / Timothy D. EasleyСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Timothy D. Easley
Солнечное затмение . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанская авиакомпания Iberia организует специальный полет для наблюдения за полным солнечным затмением 12 августа.
  • Специальный рейс IB1473 будет выполнен на самолете Airbus A321XLR и вылетит из мадридского аэропорта "Барахас" в 18:45.
  • Наблюдения с крейсерской высоты позволят получить четкое изображение солнечной короны и наблюдать окрестности Солнца, включая видимое положение Венеры, Меркурия и других звезд.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia организует специальный полет для наблюдения на высоте более 10 тысяч метров за полным солнечным затмением 12 августа - самым ожидаемым астрономическим явлением года, говорится в коммюнике авиаперевозчика.
Специальный рейс получит обозначение IB1473 в честь года рождения астронома Николая Коперника. Он будет выполнен на самолете Airbus A321XLR, одном из новейших самолетов в флоте Iberia, и вылетит из мадридского аэропорта "Барахас" в 18.45 (19.45 мск). Авиакомпания будет транслировать событие в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях.
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Как отмечается, маршрут разработан таким образом, чтобы максимально улучшить условия наблюдения за затмением над провинцией Паленсия. На борту самолета будет находиться группа астрономов.
"Наблюдения с крейсерской высоты позволят нам получить четкое изображение солнечной короны, свободной от облачности и других атмосферных явлений, которые могут препятствовать наблюдениям с земли", - сообщил исследователь Канарского института астрофизики Мигель Серра-Рикарт, слова которого цитируются в коммюнике.
Кроме того, самолет позволит наблюдать окрестности Солнца, включая видимое положение Венеры, Меркурия и других видимых звезд.
Полное солнечное затмение происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются таким образом, что Луна полностью закрывает солнечный диск в определенных точках на поверхности Земли. Затмение 12 августа станет первым полным солнечным затмением, видимым с Пиренейского полуострова с 1912 года.
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