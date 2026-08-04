Iberia организует специальный авиарейс для наблюдения за "затмением века"

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанская авиакомпания Iberia организует специальный полет для наблюдения за полным солнечным затмением 12 августа.

Специальный рейс IB1473 будет выполнен на самолете Airbus A321XLR и вылетит из мадридского аэропорта "Барахас" в 18:45.

Наблюдения с крейсерской высоты позволят получить четкое изображение солнечной короны и наблюдать окрестности Солнца, включая видимое положение Венеры, Меркурия и других звезд.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia организует специальный полет для наблюдения на высоте более 10 тысяч метров за полным солнечным затмением 12 августа - самым ожидаемым астрономическим явлением года, говорится в коммюнике авиаперевозчика.

Специальный рейс получит обозначение IB1473 в честь года рождения астронома Николая Коперника. Он будет выполнен на самолете Airbus A32 1XLR, одном из новейших самолетов в флоте Iberia, и вылетит из мадридского аэропорта "Барахас" в 18.45 (19.45 мск). Авиакомпания будет транслировать событие в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях.

Как отмечается, маршрут разработан таким образом, чтобы максимально улучшить условия наблюдения за затмением над провинцией Паленсия. На борту самолета будет находиться группа астрономов.

"Наблюдения с крейсерской высоты позволят нам получить четкое изображение солнечной короны, свободной от облачности и других атмосферных явлений, которые могут препятствовать наблюдениям с земли", - сообщил исследователь Канарского института астрофизики Мигель Серра-Рикарт, слова которого цитируются в коммюнике.

Кроме того, самолет позволит наблюдать окрестности Солнца, включая видимое положение Венеры, Меркурия и других видимых звезд.