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Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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09:24 04.08.2026 (обновлено: 09:27 04.08.2026)
Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ

Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему,

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему.
  • Начаты восстановительные работы, специалисты оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему, начаты восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабжения. Бригады энергетиков приступили к восстановлению", - написал он в канале в "Макс".
Специалисты оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Опасность повторных ударов сохраняется, отметил он.
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