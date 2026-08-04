Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему.
- Начаты восстановительные работы, специалисты оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Большая часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему, начаты восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабжения. Бригады энергетиков приступили к восстановлению", - написал он в канале в "Макс".
Специалисты оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Опасность повторных ударов сохраняется, отметил он.
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