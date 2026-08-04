Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Историк Марта Гавришко прокомментировала заявление Залужного, отметив, что украинцев «можно кормить обещаниями» членства в НАТО «столько, сколько потребуется».

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о НАТО вернул украинцев к реальности, заявила историк Марта Гавришко в соцсети Х.

« "Железный Генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. <…> Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется", — написала она.

Накануне Залужный сказал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

В конце февраля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.

По мнению американского лидера, именно стремление присоединиться к альянсу привело страну к военному конфликту.