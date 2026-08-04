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На Украине пришли в ярость после вчерашнего заявления Залужного - РИА Новости, 04.08.2026
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19:54 04.08.2026
На Украине пришли в ярость после вчерашнего заявления Залужного

Историк Гавришко: Залужный своим заявлением вернул украинцев к реальности

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.
  • Историк Марта Гавришко прокомментировала заявление Залужного, отметив, что украинцев «можно кормить обещаниями» членства в НАТО «столько, сколько потребуется».
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о НАТО вернул украинцев к реальности, заявила историк Марта Гавришко в соцсети Х.
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"Железный Генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. <…> Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется", — написала она.
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Накануне Залужный сказал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В конце февраля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.
По мнению американского лидера, именно стремление присоединиться к альянсу привело страну к военному конфликту.
Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
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В миреУкраинаВеликобританияКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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