Бабушкина подвела итоги работы созыва свердловского Заксобрания

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе заседания заявила, что за прошедшие пять лет законотворческой деятельности создана надежная правовая основа для устойчивого развития региона в условиях глобальных перемен, сообщает пресс-служба регпарламента.

Во вторник состоялось завершающее в созыве 2021-2026 годов заседание областного парламента.

"Пять лет – это целая эпоха в жизни региона и страны. На протяжении созыва 2021-2026 годов наша законотворческая деятельность была направлена на решение поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи – обеспечить уверенное развитие страны и повышение качества жизни людей, несмотря на беспрецедентные вызовы и внешнее давление. Депутаты Законодательного собрания вместе с органами власти Свердловской области решали эти задачи", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания региона.

Она добавила, что главным ориентиром деятельности парламента являлись послания президента РФ Федеральному собранию РФ. Законодательная повестка выстраивалась так, чтобы каждый принятый закон работал на достижение общенациональных целей.

Бабушкина подчеркнула, что в рамках созыва 2021-2026 годов депутатами принято 706 законов. Традиционно законотворческая деятельность регионального парламента имела выраженную социальную направленность. Более 20% от общего числа законов были направлены на развитие социальной политики, здравоохранения, образования. Среди них инициативы, направленные на поддержку работников системы образования и здравоохранения, на создание условий для привлечения молодых специалистов и повышения престижа профессий, на укрепление семейных ценностей, на поддержку материнства и детства.

Председатель добавила, что многое было сделано для совершенствования системы мер поддержки участников СВО, в этом направлении принято 37 законов.

Парламентариями были приняты системные решения, направленные на поддержку экономики. Так, депутатами сокращен минимальный срок проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия, установлена возможность продления срока реализации приоритетного инвестиционного проекта, обеспечено формирование рациональной системы инвестиционных налоговых вычетов и многое другое.

По словам Бабушкиной, проведению взвешенной и согласованной законодательной политики способствовало эффективное взаимодействие парламента с губернатором и региональными исполнительными органами государственной власти. Совместная работа охватила все ключевые направления развития региона по 11 национальным проектам, в том числе модернизацию инфраструктуры здравоохранения и образования, поддержку социальной сферы, развитие экспорта, сохранение экологии, обеспечение продовольственной безопасности.