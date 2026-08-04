Захарова прокомментировала торжественные похороны экс-легионера СС в Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что похороны бывшего легионера СС в Латвии свидетельствуют о легализации неонацизма в ЕС.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Торжественные похороны бывшего легионера СС в Латвии говорят о легализации неонацизма в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе - более известном как кладбище латышских легионеров СС. К ним и отнесли Эзергайлиса в латвийских новостях, назвав также "известным общественным деятелем".
"Героизация легионеров СС - свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Войска СС признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.