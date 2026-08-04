Для нормальных людей палачи СС никогда не станут героями, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что палачи СС никогда не станут героями для нормальных людей.
- В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса на кладбище латышских легионеров СС.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для нормальных людей палачи СС никогда не станут героями.
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе - более известном как кладбище латышских легионеров СС. К ним и отнесли Эзергайлиса в латвийских новостях, назвав также "известным общественным деятелем".
"Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут "героями", - написала российский дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей.
Войска СС признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.