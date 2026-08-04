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Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.08.2026
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Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в ДНР

Бойцы "Южной" группировки уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.
  • Пункт управления противника вместе с живой силой был уничтожен в результате нескольких попаданий дронов.
  • Операторы также выявили и уничтожили склад материальных средств ВСУ, оборудованный в подвале жилого дома.
ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и склад материальных средств ВСУ на алексеево-дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в ходе поддержки наступления российских мотострелковых подразделений операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады обнаружили пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника.
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"В результате нескольких попаданий дронов пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", - сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем выявили склад материальных средств ВСУ, оборудованный в подвале жилого дома, передали его координаты расчету ударных дронов, после чего в результате точного попадания на объекте возник пожар, уничтоживший склад.
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