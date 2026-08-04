Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.
- Пункт управления противника вместе с живой силой был уничтожен в результате нескольких попаданий дронов.
- Операторы также выявили и уничтожили склад материальных средств ВСУ, оборудованный в подвале жилого дома.
ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и склад материальных средств ВСУ на алексеево-дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в ходе поддержки наступления российских мотострелковых подразделений операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады обнаружили пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника.
"В результате нескольких попаданий дронов пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", - сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем выявили склад материальных средств ВСУ, оборудованный в подвале жилого дома, передали его координаты расчету ударных дронов, после чего в результате точного попадания на объекте возник пожар, уничтоживший склад.
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