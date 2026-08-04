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Силы самообороны Японии могут начать использовать системы ИИ Palantir - РИА Новости, 04.08.2026
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22:18 04.08.2026
Силы самообороны Японии могут начать использовать системы ИИ Palantir

Nikkei: Силы самообороны Японии могут начать использовать американские ИИ

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Японии рассматривают возможность использования систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril силами самообороны.
  • Японское правительство планирует снизить риски доступа иностранных компаний к секретным данным путем возможного замещения американских систем японскими в дальнейшем.
  • Токио планирует создать в Японии центры обработки данных и другую инфраструктуру для поддержания работы этих систем.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Японии рассматривают возможность использования силами самообороны систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril, сообщает газета "Никкэй".
"Правительство Японии рассматривает использование нескольких американских систем ИИ в рамках командования и управления в подразделениях сил самообороны для более быстрого принятия решений параллельно с дальнейшей интеграцией операций с американскими военными", - говорится в сообщении.
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Как отмечает газета, обдумывается применение Maven Smart System от Palantir и технологии Lattice от Anduril.
По данным издания, японские силы самообороны пока не используют ИИ в рамках командования и управления. Системы ИИ в случае их использования получат доступ к конфиденциальной информации. Газета уточняет, что правительство Японии надеется снизить риски доступа иностранных компаний к секретным данным путем возможного замещения американских систем японскими в дальнейшем.
По информации издания, которое ссылается на чиновника из японского министерства обороны, силы самообороны могут использовать несколько американских систем при их подчинении японской модели ИИ, которая будет распределять задания между системами.
Отмечается, что Токио также планирует создать в Японии центры обработки данных и другую инфраструктуру для поддержания работы этих систем.
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