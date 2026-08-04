Силы самообороны Японии могут начать использовать системы ИИ Palantir

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Японии рассматривают возможность использования систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril силами самообороны.

Японское правительство планирует снизить риски доступа иностранных компаний к секретным данным путем возможного замещения американских систем японскими в дальнейшем.

Токио планирует создать в Японии центры обработки данных и другую инфраструктуру для поддержания работы этих систем.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Японии рассматривают возможность использования силами самообороны систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril, сообщает газета " Власти Японии рассматривают возможность использования силами самообороны систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril, сообщает газета " Никкэй ".

"Правительство Японии рассматривает использование нескольких американских систем ИИ в рамках командования и управления в подразделениях сил самообороны для более быстрого принятия решений параллельно с дальнейшей интеграцией операций с американскими военными", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета, обдумывается применение Maven Smart System от Palantir и технологии Lattice от Anduril.

По данным издания, японские силы самообороны пока не используют ИИ в рамках командования и управления. Системы ИИ в случае их использования получат доступ к конфиденциальной информации. Газета уточняет, что правительство Японии надеется снизить риски доступа иностранных компаний к секретным данным путем возможного замещения американских систем японскими в дальнейшем.

По информации издания, которое ссылается на чиновника из японского министерства обороны, силы самообороны могут использовать несколько американских систем при их подчинении японской модели ИИ, которая будет распределять задания между системами.