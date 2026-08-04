© Фото : ГУМЧС России по Республике Саха Лесные пожары на территории Якутии

В Якутии за сутки ликвидировали четыре лесных пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ В Якутии действует 73 лесных пожара на общей площади 387 491 гектар.

За сутки ликвидировано четыре пожара на общей площади 1 297 гектаров, в тушении задействовано 345 человек и 36 единиц техники.

УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Свыше 70 лесных пожаров на площади 387 тысяч гектаров действуют в Якутии, за сутки ликвидированы четыре пожара, сообщает оперативный штаб республики.

"В Якутии за прошедшие сутки ликвидировано четыре пожара на общей площади 1 297 гектаров. На начало суток действует 73 лесных пожара на общей площади 387 491 гектар", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что всего на тушение лесных пожаров в настоящее время привлечены 345 человек и 36 единиц техники.