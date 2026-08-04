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В Якутии за сутки ликвидировали четыре лесных пожара - РИА Новости, 04.08.2026
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07:04 04.08.2026 (обновлено: 07:14 04.08.2026)
В Якутии за сутки ликвидировали четыре лесных пожара

В Якутии за сутки ликвидировали четыре лесных пожара из 73

© Фото : ГУМЧС России по Республике СахаЛесные пожары на территории Якутии
Лесные пожары на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : ГУМЧС России по Республике Саха
Лесные пожары на территории Якутии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Якутии действует 73 лесных пожара на общей площади 387 491 гектар.
  • За сутки ликвидировано четыре пожара на общей площади 1 297 гектаров, в тушении задействовано 345 человек и 36 единиц техники.
УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Свыше 70 лесных пожаров на площади 387 тысяч гектаров действуют в Якутии, за сутки ликвидированы четыре пожара, сообщает оперативный штаб республики.
"В Якутии за прошедшие сутки ликвидировано четыре пожара на общей площади 1 297 гектаров. На начало суток действует 73 лесных пожара на общей площади 387 491 гектар", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что всего на тушение лесных пожаров в настоящее время привлечены 345 человек и 36 единиц техники.
Региональный режим ЧС в лесах Якутии действует с 10 июля. Режим ЧС муниципального характера сохраняется на территориях Кобяйского и Оленекского муниципальных районов.
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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