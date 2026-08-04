Российская мужская сборная по волейболу отказалась от участия в ЧМ в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская мужская сборная по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности для спортсменов.
- Президент федерации Станислав Шевченко ожидает, что на турнире будет критически мало спорта и много политики.
- При этом женская сборная может поехать на ЧМ.
- Этот вопрос прорабатывают с оргкомитетом — представителями США и Канады.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российская мужская сборная по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше по причине отсутствия гарантий безопасности для спортсменов, сообщила ВФВ на своем сайте.
Турнир пройдет с 10 по 26 сентября в следующем году.
"Что касается чемпионата мира 2027-го в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики", — заявил президент федерации Станислав Шевченко.
При этом женская сборная может поехать на ЧМ. Этот вопрос прорабатывает Международная федерация волейбола (FIVB) с оргкомитетом турнира — представителями США и Канады.
Во вторник ВФВ сообщила, что мужская и женская сборные поучаствуют в розыгрыше Лиги наций 2027-го в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее.
Россияне, выигрывавшие это соревнование дважды, не принимали участия в 2026-м из-за отстранения. Восьмого июля FIVB объявила о допуске их до турниров. Перед этим Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях против отечественных спортсменов.
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