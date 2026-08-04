Российские волейболисты примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года.

Международная федерация волейбола подтвердила участие российских сборных в турнире в качестве команд с наивысшим рейтингом из не квалифицировавшихся ранее.

Количественный состав Лиги наций в 2027 году будет расширен с 18 до 19 команд у мужчин и женщин.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года, сообщается в Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

"Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования, и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из не квалифицировавшихся ранее", - говорится в сообщении ВФВ.

В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 как у мужчин, так и у женщин. Это позволит россиянам, женской сборной Словении и мужской команде Финляндии принять участие в следующем розыгрыше турнира, последние получили право участвовать в Лиге наций благодаря выигранным отборочным соревнованиям.