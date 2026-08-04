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Российские волейболисты примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
12:49 04.08.2026 (обновлено: 14:04 04.08.2026)
Российские волейболисты примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года

Мужская и женская сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужская сборная России по волейболу
Мужская сборная России по волейболу - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года.
  • Международная федерация волейбола подтвердила участие российских сборных в турнире в качестве команд с наивысшим рейтингом из не квалифицировавшихся ранее.
  • Количественный состав Лиги наций в 2027 году будет расширен с 18 до 19 команд у мужчин и женщин.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования, и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из не квалифицировавшихся ранее", - говорится в сообщении ВФВ.
В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 как у мужчин, так и у женщин. Это позволит россиянам, женской сборной Словении и мужской команде Финляндии принять участие в следующем розыгрыше турнира, последние получили право участвовать в Лиге наций благодаря выигранным отборочным соревнованиям.
Мужская сборная России по волейболу трижды принимала участие в Лиге наций и два раза завоевывала золотые медали турнира (2018, 2019). Женская команда также три раза выступала на турнире, ее лучшим достижением является 8-е место в 2018 и 2021 годах.
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